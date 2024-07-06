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22:26 (мск), источник: Sport24

Лучший бомбардир чемпионата России-1993 Панченко находится в реанимации

Лучший бомбардир чемпионата России 1993 года Виктор Панченко, отец нападающего «Химок» Кирилла Панченко, находится в реанимации. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Лучший бомбардир чемпионата России-1993 Панченко находится в реанимации | Источник: Спорт-Экспресс

Согласно информации источника, Панченко-старший 28 июня побывал на матче сына, где у него случился тепловой удар. Температура воздуха в тот день поднялась до 32 градусов. Врачи оперативно оказали помощь бывшему футболисту, однако спустя время состояние 61-летнего мужчины ухудшилось.

Виктора Панченко позже перевезли в Боткинскую больницу, где ему провели срочную операцию. В настоящее время Панченко-старший находится на стадии восстановления в больнице.

Бывший футболист, а ныне тренер и агент представлял несколько клубов СССР и России, но особенно выделился игрой за «КАМАЗ» в 90-е годы прошлого века. В составе команды из Набережных Челнов он достиг вершины своей карьеры, став лучшим бомбардиром чемпионата России 1993 года, забив 21 гол.

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