Лучший бомбардир чемпионата России-1993 Панченко находится в реанимации | Источник: Спорт-Экспресс

Согласно информации источника, Панченко-старший 28 июня побывал на матче сына, где у него случился тепловой удар. Температура воздуха в тот день поднялась до 32 градусов. Врачи оперативно оказали помощь бывшему футболисту, однако спустя время состояние 61-летнего мужчины ухудшилось.

Виктора Панченко позже перевезли в Боткинскую больницу, где ему провели срочную операцию. В настоящее время Панченко-старший находится на стадии восстановления в больнице.