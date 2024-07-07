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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

Саттон о сборной Португалии: «Мартинес, кажется, помешан на Роналду. Создавалось ощущение, что командой руководит Криштиану»

Сборная Португалии вылетела с Евро-2024, проиграв Франции в ¼ финала турнира (0:0, пен. 3:5).

"Мартинес, кажется, помешан на Роналду. Он мешает команде.

Создавалось ощущение, что командой руководит Роналду«, — сказал бывший нападающий “Челси” в эфире BBC.

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