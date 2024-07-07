Сестра Роналду о слезах брата: «Это результат многолетней борьбы, страданий и страсти. Мы плакали вместе с ним»

В экстра-таймах матча ⅛ финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал пенальти — удар отразил Ян Облак. Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.
Криштиану забил с 11-метровой отметки в серии.
"Эти моменты невозможно объяснить, их можно только прочувствовать. Это страсть, которой он живет, любовь, которую он испытывает к тому, что делает, это ни для кого не секрет.
Это результат многолетней борьбы, страданий и страсти. Мы плакали вместе с ним", — сказала Катя Авейру.
Сборная Португалии вылетела с Евро-2024, уступив Франции в четвертьфинале (0:0, пен. 3:5).
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