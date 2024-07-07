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01:57 (мск), источник: Sports.Ru

Сестра Роналду о слезах брата: «Это результат многолетней борьбы, страданий и страсти. Мы плакали вместе с ним»

В экстра-таймах матча ⅛ финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал пенальти — удар отразил Ян Облак. Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.

Сестра Роналду о слезах брата: «Это результат многолетней борьбы, страданий и страсти. Мы плакали вместе с ним» | Источник: Sports.Ru

В экстра-таймах матча ⅛ финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец не реализовал пенальти — удар отразил Ян Облак. Роналду заплакал в перерыве между экстра-таймами, а партнеры по команде пытались его утешить.

Криштиану забил с 11-метровой отметки в серии.

"Эти моменты невозможно объяснить, их можно только прочувствовать. Это страсть, которой он живет, любовь, которую он испытывает к тому, что делает, это ни для кого не секрет.

Это результат многолетней борьбы, страданий и страсти. Мы плакали вместе с ним", — сказала Катя Авейру.

Сборная Португалии вылетела с Евро-2024, уступив Франции в четвертьфинале (0:0, пен. 3:5).

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