Ирландские футболистки обвинили тренеров в домогательствах

Спортсменки заявили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны главного тренера Имонна Коллинза, который сейчас является футбольным агентом. Экс-футболистка Линн Винтерс, которая в то время была капитаном команды, сообщила, что в возрасте 18 лет ходила на свидания с 31-летним тренером. По ее словам, Коллинз трогал ее в интимных местах.