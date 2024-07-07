Каскарино о Роналду на Евро: «Как Мартинес оправдывает то, что он оставался на поле? Криштиану ничего не предложил против Франции. Тренер потворствовал тому, что вредило сборной» | Источник: Sports.Ru

"Как это оправдать? Как Мартинес как тренер и менеджер оправдывает то, что он оставался на поле? Роналду нечего было предложить в игре с Францией. В предыдущих играх Мартинес поддерживал его и очень высоко отзывался о том, каким прекрасным профессионалом он был.

Но если бы в матче с Францией на месте Роналду был молодой парень, его бы сняли в перерыве.

Французы снова разочаровали, все их топ-игроки не проявили себя. И они выбили Португалию. Думаю, со временем это будет восприниматься как огромное разочарование.

И я боюсь, что Мартинес сыграл свою роль в том, что Португалия не прошла Францию, потому что он потворствовал чему-то, что наносило вред его сборной«, — заявил бывший нападающий “Челси” и сборной Ирландии.

Габриэль Агбонлахор: «Роналду ничего не сделал на Евро-2024 — не прессинговал, не защищался и не создавал угроз. Мартинес боялся оставить его в запасе — это стоило Португалии турнира».