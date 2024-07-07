Джеррард о Месси: «Хотел бы видеть его в “Аль-Иттифаке”. Знаю, сложно добиться его переезда в Саудовскую Аравию, но в мечтах нет ничего плохого» | Источник: Sports.Ru

Знаю, что сложно сделать так, чтобы он переехал в Саудовскую Аравию, но в мечтах нет ничего плохого«, — заявил главный тренер “Аль-Иттифака”.

Джеррард о Месси и Роналду: «Оба — легенды футбола. Криштиану — великий бомбардир, Лео — более совершенный командный игрок, не могу выбрать».

Глава «Аль-Хилаля» о переговорах с Месси в 2023-м: «Предложили 1,4 млрд евро, но он отказался, потому что семья хотела в Америку. Уважаем это, семья важнее денег».