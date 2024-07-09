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21:42 (мск), источник: Sports.Ru

Скалони о Месси: «Я совершил бы серьезную ошибку, не выпустив его на поле. Он дает Аргентине так много — Лео будет играть, даже если готов не на 100%»

Аргентинцы сыграют против сборной Канады в полуфинале Кубка Америки. Игра состоится 10 июля, начало — в 3:00 по московскому времени.

Скалони о Месси: «Я совершил бы серьезную ошибку, не выпустив его на поле. Он дает Аргентине так много — Лео будет играть, даже если готов не на 100%» | Источник: Sports.Ru

"Когда он в хорошей форме, он всегда играет. Нет никаких сомнений. Кто бы сомневался? Я, как тренер, не сомневаюсь. Решаю я, и когда вижу, что он готов играть, даже если не на 100%, он будет играть.

Я беру на себя ответственность за это, но у меня нет никаких сомнений. Правда в том, что для меня это никогда не будет проблемой, я знаю, что он может дать нам, даже если он не в оптимальной форме.

Я бы совершил серьезную ошибку, не выпустив его на поле, зная, что он дает нам так много, так что это не обсуждается", — сказал главный тренер сборной Аргентины.

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