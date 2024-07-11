Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
10.07
Нидерланды
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Испания
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
9.07
Испания
Франция
Все события
00:12 (мск), источник: Sports.Ru

Невилл о Роналду: «Насколько он подавляет других игроков, тренера, страну? Не говорю, что с Жотой Португалия выступила бы на Евро лучше, но влияние Криштиану огромно, как это было и в “МЮ&rdquo

Команда под руководством Роберто Мартинеса уступила сборной Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в ¼ финала Евро-2024.

Невилл о Роналду: «Насколько он подавляет других игроков, тренера, страну? Не говорю, что с Жотой Португалия выступила бы на Евро лучше, но влияние Криштиану огромно, как это было и в “МЮ” | Источник: Sports.Ru

"Эта динамика невероятного желания, самосовершенствования, решимости — все те вещи, которые вы любите в нем [Криштиану Роналду] — насколько они подавляют остальных игроков, тренера и всю страну?

Есть две вещи — во-первых, игрок иногда сам понимает, когда нужно отпустить это, но есть игроки, которые этого не знают и им нужно подсказать. Но возникает вопрос, кто скажет такое ему [Криштиану Роналду].

Не думаю, что у него [Криштиану Роналду] есть это [понимание]. В конце концов, я не говорю, что если бы они [Португалия] играли с Диогу Жотой, они бы выступили лучше на этом турнире или хуже, но подавляющий характер его присутствия огромен — он был таким и в «Юнайтед» в конце«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед” и сборной Англии.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

Читайте также от «Sports»
«Ставлю ее в пример всем юным спортсменам». А как катается дочка Ротенберга?
Лучший русский на драфте НХЛ-2024. Почему он до сих пор не в основе СКА?
«Она постоянно говорила о сексе». Топ-тренера США отстранили
Джек Грилиш – лицо майонеза. Возможно, главная реклама Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь