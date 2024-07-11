Невилл о Роналду: «Насколько он подавляет других игроков, тренера, страну? Не говорю, что с Жотой Португалия выступила бы на Евро лучше, но влияние Криштиану огромно, как это было и в “МЮ&rdquo

Невилл о Роналду: «Насколько он подавляет других игроков, тренера, страну? Не говорю, что с Жотой Португалия выступила бы на Евро лучше, но влияние Криштиану огромно, как это было и в “МЮ” | Источник: Sports.Ru

"Эта динамика невероятного желания, самосовершенствования, решимости — все те вещи, которые вы любите в нем [Криштиану Роналду] — насколько они подавляют остальных игроков, тренера и всю страну?

Есть две вещи — во-первых, игрок иногда сам понимает, когда нужно отпустить это, но есть игроки, которые этого не знают и им нужно подсказать. Но возникает вопрос, кто скажет такое ему [Криштиану Роналду].

Не думаю, что у него [Криштиану Роналду] есть это [понимание]. В конце концов, я не говорю, что если бы они [Португалия] играли с Диогу Жотой, они бы выступили лучше на этом турнире или хуже, но подавляющий характер его присутствия огромен — он был таким и в «Юнайтед» в конце«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед” и сборной Англии.