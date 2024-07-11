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01:27 (мск), источник: Sports.Ru

Ривалдо о Кубке Америки: «Тренер Бразилии снимает ветеранов, но оставляет Эндрика на последних минутах. Вы видели, чтобы Месси или Роналду меняли в такой момент? От этого зависит победа»

Бразильская сборная проиграла команде Уругвая (0:0, 2:4 по пенальти) в ¼ финала Кубка Америки.

Ривалдо о Кубке Америки: «Тренер Бразилии снимает ветеранов, но оставляет Эндрика на последних минутах. Вы видели, чтобы Месси или Роналду меняли в такой момент? От этого зависит победа» | Источник: Sports.Ru

"Что-то идет не так, когда видишь, что тренер снимает ветеранов, от которых зависит победа на последних минутах игры, и при этом оставляет 17-летнего Эндрика, который потерялся на поле.

Такие игроки, как Родриго, Рафинья или Пакета, которые являются эталонами, должны быть полностью сосредоточены и играть до конца, даже если речь идет о серии пенальти.

Вы когда-нибудь видели, чтобы Месси заменяли в такой момент? Или Криштиану Роналду? Меня ни разу не заменили на Кубке Америки и двух чемпионатах мира, на которых я играл. Только против Коста-Рики и чтобы освободить место для Кака, когда мы уже выигрывали", — сказал чемпион мира в составе сборной Бразилии.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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