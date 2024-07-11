Кейн стал одним из 5 игроков, забивших в двух полуфиналах Евро. Роналду, Понедельник и Иванов тоже в списке
Форвард сборной Англии забил в двух полуфиналах чемпионата Европы — сперва в 2021 году, затем в 2024-м.
Форвард сборной Англии забил в двух полуфиналах чемпионата Европы — сперва в 2021 году, затем в 2024-м.
Первыми это сделали два футболиста сборной СССР в 1960 и 1964 годах. В дальнейшем это удалось Драгану Джаичу (Югославия, 1968-й и 1976-й) и Криштиану Роналду (Португалия, 2004-й и 2016-й).
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