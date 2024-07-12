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06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Артига исключил переход Дзюбы в «Химки»: «Доволен, как выглядит на тренировках Заболотный. Он меня абсолютно устраивает»

— Какие козыри у нападающего Антона Заболотного?

Артига исключил переход Дзюбы в «Химки»: «Доволен, как выглядит на тренировках Заболотный. Он меня абсолютно устраивает» | Источник: Sports.Ru

— Это игрок просто с бешеной энергией! Поражен тем, как он пашет на тренировках. Он хорош не только в атаке, в завершении, но и здорово отрабатывает в обороне. Антон вызывает только положительные эмоции своим отношением к делу.

— Приглашение в команду Заболотного означает то, что Артема Дзюбы в «Химках» не будет, так как это все-таки однотипные нападающие?

— Клуб работает на трансферном рынке. До закрытия окна еще далеко. Но на данный момент я полностью доволен тем, как выглядит на тренировках на позиции центрального нападающего Антон Заболотный. Он меня абсолютно устраивает.

— Но вы бы хотели поработать с Дзюбой? Или наслышаны о его не самом простом характере?

— Меня не пугает возможность работать со статусными футболистами. Но на данный момент клуб решил сделать ставку на тех игроков, которых вы видите в «Химках». И я полностью доволен этим составом. В моем распоряжении есть такие мастера, как, например, Глушаков, Заболотный, Панченко, Мирзов, Руденко, — сказал главный тренер «Химок».

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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