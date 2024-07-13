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09:32 (мск), источник: Sport24

В Football Manager нашли профиль премьер-министра Венгрии. В игре у него максимум агрессии и минимум интеллекта

Пользователи соцсетей обнаружили необычного футболиста в старой версии симулятора Football Manager.

Источник: AP 2023

Оказалось, что в FM 2006 действующим игроком был Виктор Орбан, который является премьер-министром Венгрии.

Орбан занимал этот пост также в 1998—2002 годах и занимался футболом параллельно с политической карьерой.

В период увлечения спортом Орбан выступал в клубе третьего футбольного дивизиона «Фельчут».

В соцсетях посмеялись над тем, что 42-летний Орбан, выступавший на позиции нападающего, имеет максимальный уровень агрессии, но низкий навык принятия решений.

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