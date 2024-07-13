В Football Manager нашли профиль премьер-министра Венгрии. В игре у него максимум агрессии и минимум интеллекта
Пользователи соцсетей обнаружили необычного футболиста в старой версии симулятора Football Manager.
Пользователи соцсетей обнаружили необычного футболиста в старой версии симулятора Football Manager.
Оказалось, что в FM 2006 действующим игроком был Виктор Орбан, который является премьер-министром Венгрии.
Орбан занимал этот пост также в 1998—2002 годах и занимался футболом параллельно с политической карьерой.
В период увлечения спортом Орбан выступал в клубе третьего футбольного дивизиона «Фельчут».
В соцсетях посмеялись над тем, что 42-летний Орбан, выступавший на позиции нападающего, имеет максимальный уровень агрессии, но низкий навык принятия решений.