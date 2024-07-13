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22:27 (мск), источник: Sports.Ru

Лионель Месси: «Аргентина — единственная страна, где не ценят выход в финал. Ни к одной сборной не относятся так плохо, как к поколению, которое дошло до финалов ЧМ и Кубка Америки»

"В предыдущем поколении были люди, которые добивались своих целей, и несправедливо, что к этому поколению, которое дошло до финала чемпионата мира, двух финалов Кубка Америки, относятся не очень хорошо и не признают.

Лионель Месси: «Аргентина — единственная страна, где не ценят выход в финал. Ни к одной сборной не относятся так плохо, как к поколению, которое дошло до финалов ЧМ и Кубка Америки» | Источник: Sports.Ru

"В предыдущем поколении были люди, которые добивались своих целей, и несправедливо, что к этому поколению, которое дошло до финала чемпионата мира, двух финалов Кубка Америки, относятся не очень хорошо и не признают. Мы единственная страна, которая не ценит выход в финал.

Сегодня я так считаю, но тогда я так не думал. Единственное, что тогда имело значение, — это победа. В конце концов, да, самое важное и прекрасное — это победа, но соревнования такого рода очень сложные, и победитель бывает только один.

Мы участвовали в этих соревнованиях с первого до последнего дня, мы сыграли все матчи и, к сожалению, из-за деталей не стали чемпионами, но сыграли в трех очень важных финалах. Ни к одной сборной в мире, которая добивается этого, по крайней мере, не относятся так плохо, как к тому поколению. Вот почему я всегда подчеркиваю это.

Ди Мария, Отаменди и я вернулись, чтобы взять реванш, и нам повезло победить, но та команда также заслуживала этого«, — сказал нападающий сборной Аргентины и “Интер Майами”.

15 июля сборная Аргентины снова сыграет в финале Кубка Америки — против команды Колумбии.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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