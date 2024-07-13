Уэйн Руни: «Нам нужны игроки, которые заменят Месси и Роналду на вершине. От Ямаля, Беллингема и Уильямса можно этого ожидать»

"Тренеры [сборных Англии и Испании] заслуживают похвалы за работу с молодыми игроками, и финал с их участием — отличная реклама футбола. В ближайшие несколько лет Майну станет одним из лучших игроков в мире. Его зрелость впечатляет. Остальные молодые игроки — Уильямс, Ямаль, Беллингем, Фоден — все играют на атакующих позициях, в то время как Майну в свои 19 лет преуспевает на позиции, требующей огромной дисциплины и понимания игры.
Уильямс также очень скоро, несомненно, будет считаться одним из лучших игроков мира. Нам нужны игроки, которые могли бы заменить Лионеля Месси и Криштиану на вершине, и Уильямс, Майну, Фоден, Беллингем, Ямаль — наряду с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом — это те, от кого можно этого ожидать", — написал бывший нападающий сборной Англии.
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