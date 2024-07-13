Уэйн Руни: «Нам нужны игроки, которые заменят Месси и Роналду на вершине. От Ямаля, Беллингема и Уильямса можно этого ожидать» | Источник:

"Тренеры [сборных Англии и Испании] заслуживают похвалы за работу с молодыми игроками, и финал с их участием — отличная реклама футбола. В ближайшие несколько лет Майну станет одним из лучших игроков в мире. Его зрелость впечатляет. Остальные молодые игроки — Уильямс, Ямаль, Беллингем, Фоден — все играют на атакующих позициях, в то время как Майну в свои 19 лет преуспевает на позиции, требующей огромной дисциплины и понимания игры.