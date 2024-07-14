Месси об уходе из сборной Аргентины: «Мне было всего 29−30 — сумасшествие. Вернуться было лучшим решением. Я хотел снова стать частью команды»

Месси об уходе из сборную Аргентины: «Мне было всего 29−30 — сумасшествие. Вернуться было лучшим решением. Я хотел снова стать частью команды» | Источник: Sports.Ru

С Месси в составе сборная Аргентины выходила в финал ЧМ-2014, финалы Кубка Америки 2015 и 2016 годов, но уступала. Из-за критики в 2016 году Лионель объявил об уходе из сборной, но вскоре он вернулся. В 2021-м Аргентина выиграл Кубок Америки, в 2022-м — чемпионат мира.

— В 2016-м ты решил, что сборная не для тебя.

— На днях я говорил об этом с Родриго, о том, что я тогда сказал. С Де Полем. Спустя время, думая об этом с холодной головой, я понимаю, что несмотря на мои чувства, я решил это озвучить, потому что это то, что происходило со мной. Мне было всего 29 или 30 лет. Это было сумасшествие. Но было столько всего, что мы пережили с той командой, с той группой, с самого начала, что все было очень напряженно.

— Кто тебя убедил [вернуться]?

— Мы вернулись на базу, и каждый затем отправился в отпуск, у нас был отдых. Я уехал на несколько дней в Росарио, а потом не помню куда. Не знаю, кто меня убедил. Немного все произошло само собой.

Патон (Эдгардо Бауса, бывший тренер сборной Аргентины — Спортс) взялся за дело. Я разговаривал с ним, но я уже тогда видел, как играет сборная, и у меня возникли чувства, я хотел вернуться туда. Хотел снова быть частью.

И понемногу все сложилось, и в итоге я вернулся с Патоном на матч с Уругваем. Я бы пропустил все, что произошло потом…

Это было лучшее решение — вернуться в сборную, — рассказал нападающий сборной Аргентины.