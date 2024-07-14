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11:27 (мск), источник: Sports.Ru

Дэвис пробил как Месси, «парашютиком» по центру, и попал в перекладину в серии пенальти с Уругваем. Его удар лишил Канаду 3-го места на Кубке Америки

Канада проиграла Уругваю (2:2, 3:4 по пенальти) в матче за третье место на Кубке Америки.

Дэвис пробил как Месси, «парашютиком» по центру, и попал в перекладину в серии пенальти с Уругваем. Его удар лишил Канаду 3-го места на Кубке Америки | Источник: Sports.Ru

Защитник сборной Канады и «Баварии» бил последним. Он подсек мяч левой ногой, решив плавно пробить по центру, но попал в перекладину.

Ранее подобным ударом в ходе турнира отметился Лионель Месси. Капитан сборной Аргентины не забил в серии пенальти в матче со сборной Эквадора (1:1, 4:2 по пенальти) в ¼ финала Кубка Америки. Он исполнял свою попытку первым, пробив «парашютиком» по центру и попал в перекладину ворот.

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