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15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Дмитрий Аленичев: «У Ямаля не будет футбольной жизни Месси. Лео — лучший в истории, космос, недосягаемый уровень»

"Сейчас многие называют Ямаля наследником Месси. То, что показывает парень в 16 лет, конечно, заслуживает восхищения. Тот же Лео тоже начинал примерно в таком же возрасте — но чего достиг?! Аргентинец выдал просто фантастическую карьеру!

Безусловно, то, как играет Ламин, как забивает, как идет в дриблинг на двух-трех соперников, вызывает огромное уважение. Но уверен, что у него не будет такой футбольной жизни, как у Месси — Лео, по моему мнению, номер один за всю историю.

Хотя Ямаль, Винисиус, Беллингем и Мбаппе — люди, которые в ближайшие годы станут ежегодно претендовать на «Золотой мяч». Однозначно. Они украшение мирового футбола. Но Месси есть Месси — это космос, недосягаемый уровень при всем уважении к Криштиану и новому поколению.

Я вообще считаю, что Месси вряд ли кто-то превзойдет как минимум за полвека — а то и дольше. Сколько ни тренируйся, а стать «инопланетянином» дано только единицам избранных«, — написал экс-футболист сборной России в колонке для “Спорт-Экспресса”.

Игра: Кубок Евро украли, вы — детектив. Найдите вора из мира футбола.

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