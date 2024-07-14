Дмитрий Аленичев: «У Ямаля не будет футбольной жизни Месси. Лео — лучший в истории, космос, недосягаемый уровень»

Безусловно, то, как играет Ламин, как забивает, как идет в дриблинг на двух-трех соперников, вызывает огромное уважение. Но уверен, что у него не будет такой футбольной жизни, как у Месси — Лео, по моему мнению, номер один за всю историю.

Хотя Ямаль, Винисиус, Беллингем и Мбаппе — люди, которые в ближайшие годы станут ежегодно претендовать на «Золотой мяч». Однозначно. Они украшение мирового футбола. Но Месси есть Месси — это космос, недосягаемый уровень при всем уважении к Криштиану и новому поколению.

Я вообще считаю, что Месси вряд ли кто-то превзойдет как минимум за полвека — а то и дольше. Сколько ни тренируйся, а стать «инопланетянином» дано только единицам избранных«, — написал экс-футболист сборной России в колонке для “Спорт-Экспресса”.