У Месси 1+1 в 5 матчах на Кубке Америки | Источник: Sports.Ru

Всего на турнире форвард сборной Аргентины провел 5 матчей.

Месси сделал голевую передачу в игре группового этапа с Канадой (2:0) и забил мяч канадцам в полуфинальной встрече (2:0).

В финальном матче против Колумбии (0:0 после основного времени) Месси был заменен на 66-й минуте из-за травмы.