Месси выиграл 45-й трофей за карьеру. Он самый титулованный футболист в истории

37-летний нападающий по-прежнему самый титулованный футболист в истории. У бразильского защитника Дани Алвеса 43 титула за карьеру.

В составе «Барселоны» Месси 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз — Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

В составе «ПСЖ» он 2 раза выигрывал чемпионат Франции и один раз — Суперкубок страны.

Со сборной Аргентины Лео выиграл ЧМ-2022, дважды Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

В прошлом году в составе «Интер Майами» стал победителем Кубка лиг.