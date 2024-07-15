Ротенберг о Евро и Кубке Америки: «Тщательно изучим опыт чемпионов. Душа Марадоны живет в футболе Аргентины, в игре Месси. Испанцы добавили сумасшедшие скорости в тики-таку»

Победы Аргентины и, особенно, Испании еще раз доказали, что на долгой дистанции можно добиться результата только если делаешь ставку на активную игру, на атаку.
Аргентинцы взяли свое еще и за счет железного характера — это еще одна черта чемпионских команд. В свое время к нам в Хоккейный город приезжал Диего Марадона, и я в личном общении убедился, какая мощная харизма, какой сильный характер у иконы аргентинского футбола. Душа Марадоны живет в футболе его сборной, в игре Месси.
Испанцы усовершенствовали тики-таку, добавили в нее сумасшедшие скорости Ямаля и Уильямса и забили рекордные 15 голов за один турнир. Это была настоящая феерия атакующего футбола!
Англичане с их оборонительным стилем боролись как могли, но шансов у них не было. Чуть больше везения в завершении — и победа Испании стала бы крупной.
Поздравляю всех ценителей красивого футбола с победами испанцев и аргентинцев!
Мы тщательно изучим опыт чемпионов, нужно использовать каждую возможность для того, чтобы стать лучше", — написал главный тренер СКА в телеграм-канале.
Испания выиграла Евро! Отняли мечту англичан.
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