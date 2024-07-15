У Месси 2 гола и 3 ассиста в 8 финалах в составе Аргентины
Капитан аргентинской команды из-за травмы был заменен на 66-й минуте финального матча Кубка Америки против сборной Колумбии (1:0, дополнительное время).
Месси не отметился результативными действиями в этом матче.
В общей сложности это был восьмой финал крупного турнира для Месси в составе сборной Аргентины. В них он забил 2 гола и сделал 3 передачи: 2+1 — в финале ЧМ-2022, 2 ассиста в финале Финалиссимы.
Кроме того, Лионель выиграл с Аргентиной молодежный чемпионат мира-2005 — в финале с Нигерией (2:1) он сделал дубль.
Также Месси завоевал золото Олимпиады-2008, сделав голевую передачу в матче с Нигерией (1:0).