У Месси 2 гола и 3 ассиста в 8 финалах в составе Аргентины

У Месси 2 гола и 2 ассиста в 8 финалах в составе Аргентины | Источник: Sports.Ru

Месси не отметился результативными действиями в этом матче.

В общей сложности это был восьмой финал крупного турнира для Месси в составе сборной Аргентины. В них он забил 2 гола и сделал 3 передачи: 2+1 — в финале ЧМ-2022, 2 ассиста в финале Финалиссимы.

Кроме того, Лионель выиграл с Аргентиной молодежный чемпионат мира-2005 — в финале с Нигерией (2:1) он сделал дубль.