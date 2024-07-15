«Ямаль может стать лучше Месси». Баслер о Ламине
Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии сравнил качества 17-летнего испанца и Лионеля Месси: «Ямаль может стать лучше Месси».
Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии сравнил качества 17-летнего испанца и Лионеля Месси: «Ямаль может стать лучше Месси».
Ямаль играет на позиции полузащитника в «Барселоны». Он стал лучшим молодым игроком Евро-2024, отметившись на турнире одним голом и четырьмя результативными передачами за сборную Испании. Испанцы выиграли чемпионат Европы, обыграв Англию (2:1) в финале.
Позднее сборная Аргентины одолела Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки. Этот трофей стал 45-м в карьере Месси, сделав его самым титулованным футболистом в истории.