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19:57 (мск), источник: Sports.Ru

«Ямаль может стать лучше Месси». Баслер о Ламине

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии сравнил качества 17-летнего испанца и Лионеля Месси: «Ямаль может стать лучше Месси».

Ямаль играет на позиции полузащитника в «Барселоны». Он стал лучшим молодым игроком Евро-2024, отметившись на турнире одним голом и четырьмя результативными передачами за сборную Испании. Испанцы выиграли чемпионат Европы, обыграв Англию (2:1) в финале.

Позднее сборная Аргентины одолела Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки. Этот трофей стал 45-м в карьере Месси, сделав его самым титулованным футболистом в истории.

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