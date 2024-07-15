«Ямаль может стать лучше Месси». Баслер о Ламине

Ямаль играет на позиции полузащитника в «Барселоны». Он стал лучшим молодым игроком Евро-2024, отметившись на турнире одним голом и четырьмя результативными передачами за сборную Испании. Испанцы выиграли чемпионат Европы, обыграв Англию (2:1) в финале.