Роналду, Мбаппе, Гризманн, Кьеза, Шешко — в сборной разочарований Евро-2024 от ESPN
ESPN составил символическую команду футболистов, чья игра на завершившемся чемпионате Европы вызвала наибольшее разочарование. Для этого состава выбрана схема 3−4−3.
ESPN составил символическую команду футболистов, чья игра на завершившемся чемпионате Европы вызвала наибольшее разочарование. Для этого состава выбрана схема 3−4−3.
Эта сборная выглядит так:
Вратарь: Ангус Ганн (Шотландия);
Защитники: Йосип Шутало (Хорватия), Максимилиан Вебер (Австрия), Райан Портеус (Шотландия);
Полузащитники: Федерико Кьеза (Италия), Антуан Гризманн (Франция), Доминик Собослаи (Венгрия), Джон Макгинн (Шотландия);
Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Килиан Мбаппе (Франция), Беньямин Шешко (Словения).