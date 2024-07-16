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21:57 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду, Мбаппе, Гризманн, Кьеза, Шешко — в сборной разочарований Евро-2024 от ESPN

ESPN составил символическую команду футболистов, чья игра на завершившемся чемпионате Европы вызвала наибольшее разочарование. Для этого состава выбрана схема 3−4−3.

Эта сборная выглядит так:

Вратарь: Ангус Ганн (Шотландия);

Защитники: Йосип Шутало (Хорватия), Максимилиан Вебер (Австрия), Райан Портеус (Шотландия);

Полузащитники: Федерико Кьеза (Италия), Антуан Гризманн (Франция), Доминик Собослаи (Венгрия), Джон Макгинн (Шотландия);

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Килиан Мбаппе (Франция), Беньямин Шешко (Словения).

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