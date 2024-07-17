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12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Неймар начал тренировки с «Аль-Хилалем» после травмы «крестов». Он не играл с октября 2023-го

Клуб выложил ролик, на котором 32-летний игрок проводит тренировку в зале.

Неймар начал тренировки с «Аль-Хилалем» после травмы «крестов». Он не играл с октября 2023-го | Источник: Sports.Ru

Форвард сборной Бразилии проходит восстановление после травмы крестообразных связок колена. До травмы он провел за «Аль-Хилаль» лишь три матча после перехода в клуб летом прошлого года.

В мае главный тренер саудовского клуба Жорже Жезуш сообщил, что возвращение футболиста на поле ожидается не раньше сентября или октября.

В последний раз Неймар выходил на поле в октябре 2023 года.

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