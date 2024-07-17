Замминистра спорта Аргентины о расистской кричалке игроков сборной: «Капитан должен извиниться. Это выставляет нашу страну в плохом свете после большого триумфа» | Источник: Sports.Ru

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: “Француз”. Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и “Челси” Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

«Я думаю, что капитан национальной команды (Лионель Месси — Sports) должен извиниться за этот инцидент, как и президент AFA. Это выставляет нашу страну в плохом свете после большого триумфа, и было бы хорошо превратить это в нечто образцовое», — сказал Хулио Гарро в эфире Urbana Play.

ФИФА проводит расследование из-за расистской кричалки игроков Аргентины: «Осуждаем любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было».