Замминистра спорта Аргентины не просил Месси извиниться за кричалку игроков сборной: «Это было бы неуважительно по отношению к тому, кто оказывает нам честь человеческими и спортивными качествами»

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: “Француз”. Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и “Челси” Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.
После этого замминистра спорта Аргентины Хулио Гарро в эфире Urbana Play призвал капитана национальной команды Лионеля Месси извиниться за этот инцидент.
«Я категорически отрицаю, что просил Месси извиниться. Это было бы неуважительно по отношению к человеку, который постоянно оказывает нам честь своими человеческими и спортивными качествами», — написал Гарро в своих социальных сетях.