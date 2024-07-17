Замминистра спорта Аргентины не просил Месси извиниться за кричалку игроков сборной: «Это было бы неуважительно по отношению к тому, кто оказывает нам честь человеческими и спортивными качествами»

Замминистра спорта Аргентины не просил Месси извинится за кричалку игроков сборной: «Это было бы неуважительно по отношению к тому, кто оказывает нам честь человеческими и спортивными качествами» | Источник:

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: “Француз”. Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и “Челси” Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.