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20:42 (мск), источник: Sports.Ru

Замминистра спорта Аргентины не просил Месси извиниться за кричалку игроков сборной: «Это было бы неуважительно по отношению к тому, кто оказывает нам честь человеческими и спортивными качествами»

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: "Играют за Францию, но все родом из Анголы.
Замминистра спорта Аргентины не просил Месси извинится за кричалку игроков сборной: «Это было бы неуважительно по отношению к тому, кто оказывает нам честь человеческими и спортивными качествами» | Источник: Sports.Ru

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: “Француз”. Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и “Челси” Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

После этого замминистра спорта Аргентины Хулио Гарро в эфире Urbana Play призвал капитана национальной команды Лионеля Месси извиниться за этот инцидент.

«Я категорически отрицаю, что просил Месси извиниться. Это было бы неуважительно по отношению к человеку, который постоянно оказывает нам честь своими человеческими и спортивными качествами», — написал Гарро в своих социальных сетях.

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