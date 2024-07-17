Маттеус о Уильямсе: «Надеюсь, “Барса” подпишет его, Флик мечтает об этом. Отступные Нико всего 60 млн евро, а он стоит 100+. Их дуэт с Ямалем лучше, чем Мусиалы с Виртцем»

Маттеус о Уильямсе: «Надеюсь, “Барса” подпишет Нико, Флик мечтает об этом. Его отступные всего 60 млн евро, а цена уже превышает 100. Их дуэт с Ямалем лучше, чем Мусиалы с Виртцем» | Источник: Sports.Ru

Во время Евро-2024 Маттеус также остался впечатлен игрой вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, которому перед финалом турнира исполнилось 17 лет. Немец выделяет его «спокойствие и уверенность, с которыми он использует свои выдающиеся технические навыки».

«Марадона, Месси, а теперь Ямаль или Мусиала. Мне бы очень хотелось, чтобы Флик смог поработать в “Барселоне” не только с Ямалем, но и с Уильямсом.

После победы над Шотландией со счетом 5:1 я сказал, что наш волшебный дуэт «Вусиала» (Джамал Мусиала и Флориан Виртц — Спортс) уникален.

Теперь ясно, что у испанцев есть дуэт лучше! Оба игрока извлекли пользу из отличной игры команды. И Луис де ла Фуэнте полностью доверял им", — добавил Маттеус.