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23:12 (мск), источник: Sports.Ru

Маттеус о Уильямсе: «Надеюсь, “Барса” подпишет его, Флик мечтает об этом. Отступные Нико всего 60 млн евро, а он стоит 100+. Их дуэт с Ямалем лучше, чем Мусиалы с Виртцем»

«Надеюсь, что “Барса” подпишет Нико Уильямса. Мой друг Ханси Флик мечтает об этом. Его отступные всего 60 миллионов евро, а текущая цена уже превышает 100 миллионов. Он фантастический игрок», — заявил бывший полузащитник сборной Германии и «Баварии».
Маттеус о Уильямсе: «Надеюсь, “Барса” подпишет Нико, Флик мечтает об этом. Его отступные всего 60 млн евро, а цена уже превышает 100. Их дуэт с Ямалем лучше, чем Мусиалы с Виртцем» | Источник: Sports.Ru

Во время Евро-2024 Маттеус также остался впечатлен игрой вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, которому перед финалом турнира исполнилось 17 лет. Немец выделяет его «спокойствие и уверенность, с которыми он использует свои выдающиеся технические навыки».

«Марадона, Месси, а теперь Ямаль или Мусиала. Мне бы очень хотелось, чтобы Флик смог поработать в “Барселоне” не только с Ямалем, но и с Уильямсом.

После победы над Шотландией со счетом 5:1 я сказал, что наш волшебный дуэт «Вусиала» (Джамал Мусиала и Флориан Виртц — Спортс) уникален.

Теперь ясно, что у испанцев есть дуэт лучше! Оба игрока извлекли пользу из отличной игры команды. И Луис де ла Фуэнте полностью доверял им", — добавил Маттеус.

Отступные за Уильямса в «Атлетике» составляют 58 миллионов евро.

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