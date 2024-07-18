Президент Аргентины уволил замминистра спорта, призывавшего Месси извиниться за расистскую кричалку игроков сборной

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: “Француз”. Видео опубликовал хавбек “альбиселесте” и “Челси” Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.
После этого Хулио Гарро призвал капитана национальной команды Лионеля Месси извиниться за этот инцидент.
"Ни одно правительство не может указывать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Америки или любому другому гражданину что говорить, что думать и что делать.
По этой причине Хулио Гарро больше не является заместителем министра спорта Аргентины", — говорится в заявлении офиса президента Аргентины.