Канчельскис считает, что Пеле и Марадона стоили бы дороже, чем Месси и Роналду: «Раньше футболом жили, а сейчас все упирается в финансы. Нет игроков такого уровня» | Источник: Sports.Ru

"Сейчас футбол — это бизнес. Раньше играли в футбол, а сейчас все не совсем так. Сейчас тоже играют в футбол, но думают о нем по-другому. Сейчас настоящего футбола очень мало, сейчас очень мало звезд. Месси не зря уехал в Америку, чтобы зарабатывать там на рекламе. Раньше такого не было. Раньше футболом жили, а сейчас все упирается в финансы. Сейчас нет игроков уровня Пеле, Марадоны и Беккенбауэра.

Сегодня Марадона и Пеле стоили бы дороже Месси и Роналду? Конечно, да! Сейчас все бы стоили дороже. Те же Мальдини и Барези сейчас стоили бы космических денег. Для меня они лучше многих звезд, которые играют сегодня.

На Евро играли средние футболисты, возьмите ту же Италию. Раньше там были Баджо, Дель Пьеро, Мальдини и де Росси, а сейчас кто там есть? Сейчас в Италии средняя команда. Раньше звезд было много, но сейчас их единицы в футболе«, — сказал бывший полузащитник “Манчестер Юнайтед”.