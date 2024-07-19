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18:12 (мск), источник: Sport24

Владислав Радимов женился в третий раз: фото

Бывший капитан и полузащитник «Зенита» Владислав Радимов женился.

«Коротко о сегодняшнем дне», — написал в социальных сетях экс-футболист сборной России, выложив фотографию, где его целует возлюбленная на фоне Исааковского собора.

48-летний Радимов и 43-летняя Анастасия Кулешова сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.

Невеста выбрала для торжества короткое белое платье, а жених — классический костюм.

Для Радимова это будет уже третий брак. Второй женой бывшего футболиста была певица Татьяна Буланова. Их союз продлился 11 лет, они развелись в 2016 году. Кулешовой предложение Радимов сделал в декабре прошлого года.

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