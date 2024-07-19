Владислав Радимов женился в третий раз: фото
Бывший капитан и полузащитник «Зенита» Владислав Радимов женился.
Бывший капитан и полузащитник «Зенита» Владислав Радимов женился.
«Коротко о сегодняшнем дне», — написал в социальных сетях экс-футболист сборной России, выложив фотографию, где его целует возлюбленная на фоне Исааковского собора.
48-летний Радимов и 43-летняя Анастасия Кулешова сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.
Невеста выбрала для торжества короткое белое платье, а жених — классический костюм.
Для Радимова это будет уже третий брак. Второй женой бывшего футболиста была певица Татьяна Буланова. Их союз продлился 11 лет, они развелись в 2016 году. Кулешовой предложение Радимов сделал в декабре прошлого года.