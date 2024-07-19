Владислав Радимов женился в третий раз: фото

«Коротко о сегодняшнем дне», — написал в социальных сетях экс-футболист сборной России, выложив фотографию, где его целует возлюбленная на фоне Исааковского собора.

Для Радимова это будет уже третий брак. Второй женой бывшего футболиста была певица Татьяна Буланова. Их союз продлился 11 лет, они развелись в 2016 году. Кулешовой предложение Радимов сделал в декабре прошлого года.