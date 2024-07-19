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21:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналд Куман: «Ямаль играет впечатляюще для своего возраста, но ему нужно время. Есть только один Месси, и другого мы не увидим»

"Ламин для своего возраста играет впечатляюще, но нужно дать ему время и обеспечить душевное спокойствие.

Роналд Куман: «Ямаль играет впечатляюще для своего возраста, но ему нужно время. Есть только один Месси, и другого мы не увидим» | Источник: Sports.Ru

В мире есть только один Месси, и другого мы в будущем не увидим«, — сказал бывший главный тренер “Барселоны”.

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