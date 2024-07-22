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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Артига о борьбе с «Зенитом»: «Позвоню Месси и приглашу его в “Химки”, чтобы помог нам»

— У «Зенита» сумасшедшие трансферы — как против них можно бороться?

Артига о борьбе с «Зенитом»: «Позвоню Месси и приглашу его в “Химки”, чтобы помог нам» | Источник: Sports.Ru

— Я не люблю говорить о других игроках, думаю только о том, как сделать так, чтобы наша команда улучшалась и играла лучше.

— Может, вы пригласите Месси, чтобы остановить «Зенит»? У вас с ним есть связь.

— Да, можно попробовать. Сегодня позвоню Месси и приглашу его в «Химки», чтобы помог нам, — сказал главный тренер подмосковного клуба, работавший в академии «Барселоны».

В первом туре чемпионата России «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). В следующем туре РПЛ подмосковная команда примет «Спартак». Игра состоится 28 июля в 15:00 по московскому времени.

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