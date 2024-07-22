Представитель Дзюбы: «Историю про Медиалигу мы давно закрыли»

«По поводу ФК “10”: они уже дали опровержение, это абсолютное вранье. Переговорили с представителями Азамата, разрулили, ФК “10” дали опровержение.

На самом деле историю про Медиалигу мы уже давно закрыли. Когда была история еще про «Родину Медиа», я давал комментарий", — заявил представитель форварда Гольдман.