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19:42 (мск), источник: Sports.Ru

Представитель Дзюбы: «Историю про Медиалигу мы давно закрыли»

Ранее появилась информация о предложении ФК «10» Дзюбе. Позже клуб выступил с опровержением, заявив, что форвард общается с профессиональными командами.
Представитель Дзюбы: «Историю про Медиалигу мы давно закрыли» | Источник: Sports.Ru

«По поводу ФК “10”: они уже дали опровержение, это абсолютное вранье. Переговорили с представителями Азамата, разрулили, ФК “10” дали опровержение.

На самом деле историю про Медиалигу мы уже давно закрыли. Когда была история еще про «Родину Медиа», я давал комментарий", — заявил представитель форварда Гольдман.

ФК «10» — медиафутбольный клуб, выступающий в Winline Медиалиге. В составе команды играют Брайн Идову, Евгений Помазан, Игорь Киреев и Кутуз, а руководит клубом комик и шоумен Азамат Мусагалиев.

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