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20:42 (мск), источник: Sports.Ru

Тихонов о Соболеве в «Зените»: «Негатив будет с двух сторон, как при переходе Дзюбы из “Спартака”

— Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой «Спартака». Как оценивать такое решение клуба?

Тихонов о Соболеве в «Зените»: «Негатив будет с двух сторон, как при переходе Дзюбы из “Спартака” | Источник: Sports.Ru

— В первую очередь нужно понимать, как все было на самом деле. Если он действительно подошел к тренеру и заявил, что плохо играл, потому что все мысли у него о переходе в «Зенит», тогда вопросов нет…

— А со стороны Соболева это нормальный поступок?

— Да. Если он думает о «Зените» и не может тренироваться. Здесь руководству нужно принимать решение, что и как делать дальше!

А стоит ли в таком случае платить зарплату, если игрок не тренируется? Станкович пошел ему на уступки, хотя мог сказать: «Тренируйся [с основой], пока все не решится».

Не знаю, как все было на самом деле, но если так, как описано в прессе, то за что Соболеву платить деньги? Или ты работаешь и помогаешь «Спартаку», или не получаешь зарплату. Это же логично.

Я к Соболеву отношусь очень хорошо, знаю, как он выглядит, когда хочет играть. Он забивает и помогает «Спартаку». Но пока переход не состоялся, ты должен тренироваться и играть. Все остальное — отмазки. А тренер пошел на уступки…

— Какое у вас отношение к возможному переходу Александра в «Зенит»?

— На поверхности такой же переход Артема Дзюбы.

— И Быстрова.

— Быстров и в «Спартаке» играл здорово, и в «Зените» после перехода показывал хороший футбол. Человек доказывал игрой. Да, болельщики не воспринимали его, но потом реагировали нормально.

Дзюба вообще изначально был спартаковец. А Соболев пришел в «Спартак» несколько лет назад. Но, думаю, негатив по отношению к Соболеву все равно будет с двух сторон.

— Негатив уже проявляется.

— Так будет и дальше. Потому что «Спартак» и «Зенит» — два антагониста, — сказал бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов, тренирующий «Енисей».

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