Оби Микел о Роналду и Месси: «Победа в Кубке Америки ставит Лео впереди. Португалия неудачно провела Евро, но единственное, за что Криштиану можно критиковать — игра с Грузией. Тебе 39, отдохни» | Источник: Sports.Ru

"Даже если вы фанат Месси, вы должны уважать его [Роналду]. Нельзя любить их обоих, у каждого свое мнение. У меня есть мое мнение о том, кто является [величайшим игроком всех времен]. Теперь, когда Месси снова выиграл Кубок Америки с Аргентиной и привел их к славе, [это ставит его впереди]. Конечно, можно сказать, что Роналду [провел разочаровывающий турнир на Евро-2024].

Я думаю, что португальская команда действительно выступила неудачно. Они были одними из фаворитов на победу. Качество игроков в этой команде абсолютно фантастическое.

Многие критиковали Роналду за то, что он бьет [все] штрафные, за то, что пытается делать все [сам], играет в каждом матче. Но я уже несколько раз говорил, что единственное, за что я его критикую на этом турнире, это [его решение] играть в матче против Грузии. Ему не нужно было играть в этом матче. Тебе 39 лет, сделай перерыв. Отдохни и восстановись к следующей игре«, — сказал бывший полузащитник “Челси”.