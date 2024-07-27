Защитник «Локо» Фассон об 1:3 с «Динамо»: «Дзюбы и Глушенкова не хватает. Нужно продолжать жить и работать без них» | Источник: Sports.Ru

"Что касается игры, то я, безусловно, расстроился, разозлился, потому что был хороший первый тайм, много моментов, начало второго тайма тоже было хорошее. В итоге свое не забили, пропустили, но каких-то мелочей не хватило, чтобы довести до гола. Уверенность в начале сезона у нас присутствует, первый матч выиграли, второй проиграли, но футбол, он такой.

Я бы не сказал, что Сергей Пиняев является главным лидером нашей атаки. Есть он, Дмитрий Воробьев, Тимур Сулейманов, есть другие игроки хорошие. Что касается ухода Артема Дзюбы и Максима Глушенкова, то их не хватает. Что есть, то есть. Нужно продолжать жить и работать без них«, — сказал защитник “Локомотива”.

Тикнизян — журналисту: «Ведешь себя как дурачок. Тычешь мне камерой в лицо — думаешь, меня выведешь? Уважительно относись к нам, футболистам».