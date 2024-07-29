Гендиректор «Пари НН» о Дзюбе: «Артем — звезда, очень крутой и сверхдорогой футболист, он не впишется в бюджет клуба. В ближайшей перспективе его не рассмотрим, наверное» | Источник: Sports.Ru

— Нет, не рассматривали. Журналисты спрашивали, есть ли вероятность прихода Дзюбы в клуб. Мы не исключили такую возможность, но переговоры конкретные не вели.

— То есть вам до сих пор Дзюба интересен?

— Как футболист он замечательный. Звезда, очень крутой. Но клуб не рассматривает Артема и не рассмотрит его в ближайшей перспективе, наверное. У нас выработано понимание, кого мы ищем. Есть четко сформированный бюджет. Артем профессиональный и сверхдорогой футболист, и он пока в этот бюджет не впишется.

— Шунин, Гилерме, Писарский?

— Никто из них не рассматривался, — сказал Давид Мелик-Гусейнов.