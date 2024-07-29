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15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Гендиректор «Пари НН» о Дзюбе: «Артем — звезда, очень крутой и сверхдорогой футболист, он не впишется в бюджет клуба. В ближайшей перспективе его не рассмотрим, наверное»

— Дзюба, Джикия, Миранчук. Рассматривали кого-то из этих футболистов?

Гендиректор «Пари НН» о Дзюбе: «Артем — звезда, очень крутой и сверхдорогой футболист, он не впишется в бюджет клуба. В ближайшей перспективе его не рассмотрим, наверное» | Источник: Sports.Ru

— Нет, не рассматривали. Журналисты спрашивали, есть ли вероятность прихода Дзюбы в клуб. Мы не исключили такую возможность, но переговоры конкретные не вели.

— То есть вам до сих пор Дзюба интересен?

— Как футболист он замечательный. Звезда, очень крутой. Но клуб не рассматривает Артема и не рассмотрит его в ближайшей перспективе, наверное. У нас выработано понимание, кого мы ищем. Есть четко сформированный бюджет. Артем профессиональный и сверхдорогой футболист, и он пока в этот бюджет не впишется.

— Шунин, Гилерме, Писарский?

— Никто из них не рассматривался, — сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Дзюба покинул «Локомотив» по окончании прошлого сезона и сейчас является свободным агентом. В прошлом сезоне 35-летний форвард забил 4 мяча в 26 матчах во всех турнирах.

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