Гендиректор «Пари НН» о Дзюбе: «Артем — звезда, очень крутой и сверхдорогой футболист, он не впишется в бюджет клуба. В ближайшей перспективе его не рассмотрим, наверное»
— Дзюба, Джикия, Миранчук. Рассматривали кого-то из этих футболистов?
— Дзюба, Джикия, Миранчук. Рассматривали кого-то из этих футболистов?
— Нет, не рассматривали. Журналисты спрашивали, есть ли вероятность прихода Дзюбы в клуб. Мы не исключили такую возможность, но переговоры конкретные не вели.
— То есть вам до сих пор Дзюба интересен?
— Как футболист он замечательный. Звезда, очень крутой. Но клуб не рассматривает Артема и не рассмотрит его в ближайшей перспективе, наверное. У нас выработано понимание, кого мы ищем. Есть четко сформированный бюджет. Артем профессиональный и сверхдорогой футболист, и он пока в этот бюджет не впишется.
— Шунин, Гилерме, Писарский?
— Никто из них не рассматривался, — сказал Давид Мелик-Гусейнов.
Дзюба покинул «Локомотив» по окончании прошлого сезона и сейчас является свободным агентом. В прошлом сезоне 35-летний форвард забил 4 мяча в 26 матчах во всех турнирах.