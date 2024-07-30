Семин о Миранчуке в «Атланте»: «В Америке играет Овечкин, а теперь и Миранчук — это наша реклама» | Источник: Sports.Ru

"У нас там играет Овечкин, а теперь будет еще и Миранчук в МЛС. Это наша реклама.

У Алексея будет больше шансов, чтобы проявить себя и постоянно играть. Его хотел тренер, видит в своем составе. В «Аталанте» из Италии же по стилю он не совсем подходил.