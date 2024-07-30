«В Америке играют звезды, начиная с Месси, там прекрасная жизнь. Дискриминации Миранчук вряд ли подвергнется». Булыкин о российском хавбеке в «Атланте»

"В Америке играют звезды, начиная с Месси и заканчивая другими. Вдобавок, там прекрасная жизнь. Плюс, если есть такой вариант, почему бы и нет. Он во всех планах красивый, кроме международной карьеры. Здесь уже решать только Миранчуку, чего он хочет. В Америке сейчас много перспектив: бытовых и футбольных. А в скором будущем еще и мировых футбольных. Если у него будет хорошая зарплата, то ради будущей жизни можно и забыть про международную карьеру.
Дискриминации из-за того, что Алексей русский, он вряд ли подвергнется, так как наши хоккеисты спокойно играют. Там в первую очередь обращают внимание на то, как ты работаешь, а в паспорт смотрят только во вторую очередь", — сказал экс-игрок сборной России.
Миранчук перешел в «Атланту» из «Аталанты». Контракт с клубом МЛС — до 2027 года с опцией продления.
Что нужно знать о Миранчуке в «Атланте»: рекордный трансфер для МЛС, большая зарплата и принципиальные матчи с Месси.