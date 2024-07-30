«В Америке играют звезды, начиная с Месси, там прекрасная жизнь. Дискриминации Миранчук вряд ли подвергнется». Булыкин о российском хавбеке в «Атланте»

"В Америке играют звезды, начиная с Месси и заканчивая другими. Вдобавок, там прекрасная жизнь. Плюс, если есть такой вариант, почему бы и нет. Он во всех планах красивый, кроме международной карьеры. Здесь уже решать только Миранчуку, чего он хочет. В Америке сейчас много перспектив: бытовых и футбольных. А в скором будущем еще и мировых футбольных. Если у него будет хорошая зарплата, то ради будущей жизни можно и забыть про международную карьеру.