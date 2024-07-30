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20:57 (мск), источник: Sports.Ru

Семин об МЛС: «Серьезный чемпионат, там есть не только Месси, но и другие игроки из топ-лиг. Желаю Миранчуку проявить себя»

Ранее российский полузащитник Алексей Миранчук перешел в «Атланту» из «Аталанты», подписав контракт до 2027 года с возможностью продления.

Семин об МЛС: «Серьезный чемпионат, там есть не только Месси, но и другие игроки из топ-лиг. Желаю Миранчуку проявить себя» | Источник: Sports.Ru

"В американской лиге играют многие российские хоккеисты. Например, наш знаменитый Овечкин. Поэтому желаю Алексею добиться таких же успехов, как у наших хоккеистов.

На мой взгляд, переход — новый стимул. Тем более его хотел приобрести главный тренер. Значит, следил за ним, и он нужен команде, а для Леши — это главный фактор. Все остальное зависит от него. Каждый день нужно доказывать, что ты — лучший.

МЛС — хорошая лига. Там играет не только Месси, но другие игроки, которые ранее выступали в топ-лигах. Это серьезный чемпионат! Думаю, в Италии болельщики запомнят Алексея.

Потому что они тоже прекрасно понимали, что он мало получал времени для того, чтобы проявить себя. Но он справился на отлично! «- сказал бывший тренер “Локомотива” и сборной России.

Что нужно знать о Миранчуке в «Атланте»: рекордный трансфер МЛС, большая зарплата, принципиальные матчи с Месси.

«Миранчук, Месси, Суарес — в таком порядке. Желаем титулов с “Атлантой” и ждем празднований с триколором». Сборная России о трансфере Алексея.

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