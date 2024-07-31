Овечкин про РПЛ: «Родное “Динамо” снова поборется за чемпионство, надеюсь» | Источник: Sports.Ru

Сегодня Александр Овечкин посетил матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (0:3).

— Александр, как вы попали на футбол?

— Я не был два года на футбольных матчах в России. А тут удачно совпало, что меня пригласили, и было время.

— За кого будете болеть?

— Очевидный ответ — за родное «Динамо».

— Какие перспективы у бело‑голубых в сезоне?

— Я надеюсь, что парни снова поборются за чемпионство.

— Как вам атмосфера на стадионе?