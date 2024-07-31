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20:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин про РПЛ: «Родное “Динамо” снова поборется за чемпионство, надеюсь»

В прошлом сезоне бело-голубые заняли третье место в Мир РПЛ, уступив титул «Зениту» в последнем туре.

Овечкин про РПЛ: «Родное “Динамо” снова поборется за чемпионство, надеюсь» | Источник: Sports.Ru

Сегодня Александр Овечкин посетил матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (0:3).

— Александр, как вы попали на футбол?

— Я не был два года на футбольных матчах в России. А тут удачно совпало, что меня пригласили, и было время.

— За кого будете болеть?

— Очевидный ответ — за родное «Динамо».

— Какие перспективы у бело‑голубых в сезоне?

— Я надеюсь, что парни снова поборются за чемпионство.

— Как вам атмосфера на стадионе?

— Очень хорошая, живая. Правда, я удивился, что одна из трибун закрыта, затянута красно‑белыми полотнищами. Кстати, мне сказали, что на матч пришли и другие хоккеисты — Дима Орлов, Кирилл Марченко, Миша Сергачев, — сказал капитан «Вашингтона».

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