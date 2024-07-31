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21:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин пообщался с дочерью Черенкова после матча «Динамо» — «Спартак» в Кубке. Александр назвал Федора «великим футболистом»

Сегодня капитан «Вашингтона» посетил матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (0:3).

Овечкин пообщался с дочерью Черенкова после матча «Динамо» — «Спартак» в Кубке. Александр назвал Федора «великим футболистом» | Источник: Sports.Ru

После игры Овечкин пообщался с дочерью бывшего полузащитника красно-белых и сборной СССР Федора Черенкова.

— Как вам матч, Александр?

— Очень яркая атмосфера, мне все нравится. Видел, как вы перед игрой выходили в центр поля для символического удача по мячу.

— Да, это было волнительно.

— Мы здесь все для того, чтобы насладиться футболом. Только я болею за «Динамо», а вы — за «Спартак». Я читал книгу и смотрел видео, как играет Федор Черенков. Это был великий футболист.

— Недавно ему исполнилось бы 65 лет.

— Да, я знаю. Спасибо вам за встречу и хорошего футбола, — сказал капитан «Вашингтона» в беседе с дочерью Федора Черенкова Анастасией.

«Спартак» почтил память Черенкова. Сегодня экс-футболисту могло исполниться 65 лет.

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