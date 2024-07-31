Овечкин пообщался с дочерью Черенкова после матча «Динамо» — «Спартак» в Кубке. Александр назвал Федора «великим футболистом» | Источник: Sports.Ru

После игры Овечкин пообщался с дочерью бывшего полузащитника красно-белых и сборной СССР Федора Черенкова.

— Как вам матч, Александр?

— Очень яркая атмосфера, мне все нравится. Видел, как вы перед игрой выходили в центр поля для символического удача по мячу.

— Да, это было волнительно.

— Мы здесь все для того, чтобы насладиться футболом. Только я болею за «Динамо», а вы — за «Спартак». Я читал книгу и смотрел видео, как играет Федор Черенков. Это был великий футболист.

— Недавно ему исполнилось бы 65 лет.

— Да, я знаю. Спасибо вам за встречу и хорошего футбола, — сказал капитан «Вашингтона» в беседе с дочерью Федора Черенкова Анастасией.