Овечкин пообщался с дочерью Черенкова после матча «Динамо» — «Спартак» в Кубке. Александр назвал Федора «великим футболистом»

После игры Овечкин пообщался с дочерью бывшего полузащитника красно-белых и сборной СССР Федора Черенкова.
— Как вам матч, Александр?
— Очень яркая атмосфера, мне все нравится. Видел, как вы перед игрой выходили в центр поля для символического удача по мячу.
— Да, это было волнительно.
— Мы здесь все для того, чтобы насладиться футболом. Только я болею за «Динамо», а вы — за «Спартак». Я читал книгу и смотрел видео, как играет Федор Черенков. Это был великий футболист.
— Недавно ему исполнилось бы 65 лет.
— Да, я знаю. Спасибо вам за встречу и хорошего футбола, — сказал капитан «Вашингтона» в беседе с дочерью Федора Черенкова Анастасией.
«Спартак» почтил память Черенкова. Сегодня экс-футболисту могло исполниться 65 лет.