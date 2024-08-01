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19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Анчелотти о работе с Роналду: «Когда у тебя есть игрок, который забивает в каждом матче, это легко»

"Тренировать Криштиану Роналду? Это было очень легко. Когда у тебя есть игрок, который забивает в каждом матче, это легко (смеется).

Анчелотти о работе с Роналду: «Когда у тебя есть игрок, который забивает в каждом матче, это легко» | Источник: Sports.Ru

Гарет Бэйл — один из лучших игроков, которых я тренировал. Он считается легендой здесь«, — сказал главный тренер “Реала”.

Анчелотти о «Реале»: «Когда Роналду ушел, мы покупали фантастических молодых игроков — Винисиус, Родриго, Вальверде, Беллингем, Мбаппе. Надо менять правила, выпускать больше 11 футболистов».

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