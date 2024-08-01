Анчелотти о работе с Роналду: «Когда у тебя есть игрок, который забивает в каждом матче, это легко»
"Тренировать Криштиану Роналду? Это было очень легко. Когда у тебя есть игрок, который забивает в каждом матче, это легко (смеется).
"Тренировать Криштиану Роналду? Это было очень легко. Когда у тебя есть игрок, который забивает в каждом матче, это легко (смеется).
Гарет Бэйл — один из лучших игроков, которых я тренировал. Он считается легендой здесь«, — сказал главный тренер “Реала”.
Анчелотти о «Реале»: «Когда Роналду ушел, мы покупали фантастических молодых игроков — Винисиус, Родриго, Вальверде, Беллингем, Мбаппе. Надо менять правила, выпускать больше 11 футболистов».