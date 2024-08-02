Игорь Бахмутов: «Навряд ли Миранчук станет в Америке таким же великим, как Овечкин. По уровню мастерства наши футболисты не дотягивают до хоккеистов» | Источник: Sports.Ru

"Навряд ли Миранчук станет таким же великим в Америке, как Овечкин. По уровню мастерства наши футболисты не дотягивают до хоккеистов. При всем моем уважении к этому виду спорту и ребятам. Я сам люблю футбол и играл в него.

Наверное, лет в 15 я лучше играл в футбол, чем в хоккей. Но на дистанции потом хоккеисты берут мастерством.

Нам жизнь показывает, сколько в НХЛ наших ребят играет и сколько в Америке или Европе футболистов", — сказал хоккейный тренер и функционер Игорь Бахмутов.