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15:57 (мск), источник: Sports.Ru

Игорь Бахмутов: «Навряд ли Миранчук станет в Америке таким же великим, как Овечкин. По уровню мастерства наши футболисты не дотягивают до хоккеистов»

Ранее футболист Алексей Миранчук покинул «Аталанту» и стал игроком «Атланты» из МЛС.

Игорь Бахмутов: «Навряд ли Миранчук станет в Америке таким же великим, как Овечкин. По уровню мастерства наши футболисты не дотягивают до хоккеистов» | Источник: Sports.Ru

"Навряд ли Миранчук станет таким же великим в Америке, как Овечкин. По уровню мастерства наши футболисты не дотягивают до хоккеистов. При всем моем уважении к этому виду спорту и ребятам. Я сам люблю футбол и играл в него.

Наверное, лет в 15 я лучше играл в футбол, чем в хоккей. Но на дистанции потом хоккеисты берут мастерством.

Нам жизнь показывает, сколько в НХЛ наших ребят играет и сколько в Америке или Европе футболистов", — сказал хоккейный тренер и функционер Игорь Бахмутов.

Семин о Миранчуке в «Атланте»: «В Америке играет Овечкин, а теперь и Миранчук — это наша реклама».

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