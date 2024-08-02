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18:57 (мск), источник: Sports.Ru

Колосков о Миранчуке в США: «Ушел не на Кипр, а в серьезную лигу, где играет Месси. Для него это не понижение, а хорошее предложение»

Во вторник 28-летний полузащитник перешел из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту», подписав контракт до декабря 2027 года.

Колосков о Миранчуке в США: «Ушел не на Кипр, а в серьезную лигу, где играет Месси. Для него это не понижение, а хорошее предложение» | Источник: Sports.Ru

"Конечно, американская лига очень сильная, это даже не Саудовская Аравия и прочие.

Это хороший уровень футбола, хорошие футболисты, я это знаю не понаслышке, с 1984 года знаком с руководством федерации, мой младший сын там играл.

Это было тогда, а сейчас это одна из сильных лиг, Алексей ушел не на Кипр, условно говоря, а в хорошую и серьезную лигу, где играет Лионель Месси, другие футболисты. Для него это не понижение, хорошее предложение, ему остается пожелать успехов там.

Что касается развития, то это, конечно, зависит от него самого. Но все данные у лиги есть для развития Миранчука", — заявил почетный президент РФС.

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