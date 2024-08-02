Колосков о Миранчуке в США: «Ушел не на Кипр, а в серьезную лигу, где играет Месси. Для него это не понижение, а хорошее предложение» | Источник: Sports.Ru

"Конечно, американская лига очень сильная, это даже не Саудовская Аравия и прочие.

Это хороший уровень футбола, хорошие футболисты, я это знаю не понаслышке, с 1984 года знаком с руководством федерации, мой младший сын там играл.

Это было тогда, а сейчас это одна из сильных лиг, Алексей ушел не на Кипр, условно говоря, а в хорошую и серьезную лигу, где играет Лионель Месси, другие футболисты. Для него это не понижение, хорошее предложение, ему остается пожелать успехов там.