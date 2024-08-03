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16:57 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба о рекорде результативности в РПЛ: «Надеюсь, еще увеличу его. А кто побьет? Мои сыновья»

— Кто ваш преемник? Какой футболист может побить ваш рекорд?

Дзюба о рекорде результативности в РПЛ: «Надеюсь, еще увеличу его. А кто побьет? Мои сыновья» | Источник: Sports.Ru

— Надеюсь, еще увеличу этот рекорд. А кто побьет? Мои сыновья, — сказал бывший нападающий «Зенита» и «Локомотива».

Дзюба является лучшим бомбардиром за всю историю высшего дивизиона России — на его счету 160 голов. 35-летний футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Локо».

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