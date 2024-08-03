Галлас о Роналду в «Челси»: «Был бы отличный трансфер два года назад, но сейчас интенсивность АПЛ слишком высока для 39-летнего Криштиану» | Источник:

Два года назад это был бы отличный трансфер для клуба, но сейчас Роналду 39 лет, интенсивность АПЛ была бы для него слишком высокой«, — сказал бывший защитник “синих” в интервью Genting Casino.