Галлас о Роналду в «Челси»: «Был бы отличный трансфер два года назад, но сейчас интенсивность АПЛ слишком высока для 39-летнего Криштиану»
«У “Челси” была прекрасная возможность подписать Криштиану Роналду, но клуб ее упустил.
«У “Челси” была прекрасная возможность подписать Криштиану Роналду, но клуб ее упустил.
Два года назад это был бы отличный трансфер для клуба, но сейчас Роналду 39 лет, интенсивность АПЛ была бы для него слишком высокой«, — сказал бывший защитник “синих” в интервью Genting Casino.