«Коринтианс» обыграл «Локомотив» в финале международного турнира
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бразильский «Коринтианс» стал победителем Московского международного кубка по пляжному футболу, обыграв в финальном матче столичный «Локомотив».
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бразильский «Коринтианс» стал победителем Московского международного кубка по пляжному футболу, обыграв в финальном матче столичный «Локомотив».
Финальная встреча в Москве закончилась со счетом 6:4 в пользу бразильской команды, которая к началу третьего периода вела 6:0. У победителей дублями отметились Тулио (7-я и 24-я минуты) и Пауло Энрике (16, 25), по одному мячу на счету Хумаида (3) и Рамона (23). У железнодорожников авторами голов стали Алексей Макаров (27), Амадиус Виноградов (30) и Федор Земсков (29, 35).
«Локомотив» играл в финальном матче кубка третий год подряд.
Ранее в матче за третье место «Йофф» из Сенегала обыграл оманский «Аль Амерат» со счетом 4:2.