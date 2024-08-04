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18:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Коринтианс» обыграл «Локомотив» в финале международного турнира

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бразильский «Коринтианс» стал победителем Московского международного кубка по пляжному футболу, обыграв в финальном матче столичный «Локомотив».

«Коринтианс» обыграл «Локомотив» в финале международного турнира | Источник: Спорт РИА Новости

Финальная встреча в Москве закончилась со счетом 6:4 в пользу бразильской команды, которая к началу третьего периода вела 6:0. У победителей дублями отметились Тулио (7-я и 24-я минуты) и Пауло Энрике (16, 25), по одному мячу на счету Хумаида (3) и Рамона (23). У железнодорожников авторами голов стали Алексей Макаров (27), Амадиус Виноградов (30) и Федор Земсков (29, 35).

«Локомотив» играл в финальном матче кубка третий год подряд.

Ранее в матче за третье место «Йофф» из Сенегала обыграл оманский «Аль Амерат» со счетом 4:2.

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