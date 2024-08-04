«Коринтианс» обыграл «Локомотив» в финале международного турнира

Финальная встреча в Москве закончилась со счетом 6:4 в пользу бразильской команды, которая к началу третьего периода вела 6:0. У победителей дублями отметились Тулио (7-я и 24-я минуты) и Пауло Энрике (16, 25), по одному мячу на счету Хумаида (3) и Рамона (23). У железнодорожников авторами голов стали Алексей Макаров (27), Амадиус Виноградов (30) и Федор Земсков (29, 35).