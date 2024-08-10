Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
Локомотив
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
16:00
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
Динамо
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Акрон
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Балтика
Футбол. Первая лига
19:00
Алания
Енисей
Футбол. Первая лига
19:00
Сочи
Черноморец
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
ЦСКА
Все события
11:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Артём Дзюба закрыл все долги по штрафам за превышение скорости — источник

Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба закрыл все долги по штрафам за превышение скорости. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Артём Дзюба закрыл все долги по штрафам за превышение скорости — источник | Источник: Чемпионат.com

9 августа в СМИ появлялась информация о том, что форвард получил 100 штрафов с осени 2023 года за нарушение Правил дорожного движения. Отмечалось, что с октября прошлого года Дзюба оплатил почти 88 тыс. рублей штрафов. При этом нападающему ещё оставалось заплатить 6 тыс. рублей.

29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 2 млн.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Сафонов потерпел катастрофу». Болельщики «ПСЖ» оценили дебют вратаря
«Рад, что России здесь нет». Интервью с самым «нашим» волейболистом на ОИ
Российского гребца дважды не пускали на Олимпиады, но он прорвался!
Соболев никому не нужен? История с «Зенитом» превратилась в моргалки
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь