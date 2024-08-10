Артём Дзюба закрыл все долги по штрафам за превышение скорости — источник

9 августа в СМИ появлялась информация о том, что форвард получил 100 штрафов с осени 2023 года за нарушение Правил дорожного движения. Отмечалось, что с октября прошлого года Дзюба оплатил почти 88 тыс. рублей штрафов. При этом нападающему ещё оставалось заплатить 6 тыс. рублей.