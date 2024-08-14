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Воронежский «Факел» 15 августа сыграет с «Акроном» в Воронеже, но без зрителей

А 18-го наша команда, встретится со «Спартаком» не в Воронеже, а в Москве.

Источник: ФК "Факел" ВКонтакте

Из-за сложной ситуации в российском приграничье приняли решение провести матч Кубка России с тольяттинским «Акроном» без зрителей, начнется он в 18.00. Об этом сообщили в пресс-службе «Факела».

Продажу билетов на этот матч не начинали, поэтому и деньги возвращать никому не надо. Видимо, и трансляцию игры на «Матч-ТВ» и «Матч-Премьер» не отменили. На Адмиралтейской площади в сложившейся ситуации, конечно, никто массового просмотра организовывать не будет.

А с московским «Спартаком», с которым предстоит встретиться в чемпионате, решили поменяться домашними матчами. Таким образом, игра с «красно-белыми» пройдет, как и ранее планировали, в воскресенье, 18 августа, начнется она в 17.30. Однако не в Воронеже, а в Москве на «Лукойл Арене».

Владельцы абонементов смогут посетить домашний матч со «Спартаком» в Воронеже, который состоится в мае.