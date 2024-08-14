Воронежский «Факел» 15 августа сыграет с «Акроном» в Воронеже, но без зрителей

А с московским «Спартаком», с которым предстоит встретиться в чемпионате, решили поменяться домашними матчами. Таким образом, игра с «красно-белыми» пройдет, как и ранее планировали, в воскресенье, 18 августа, начнется она в 17.30. Однако не в Воронеже, а в Москве на «Лукойл Арене».